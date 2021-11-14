Лыжник Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на турнире в Финляндии

ТАСС, 14 ноября. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке на 15 км свободным стилем на международном турнире в финском Муонио.

Устюгов показал результат 33 минуты 7,2 секунды. Выиграл соревнования Ииво Нисканен из Финляндии (32.58,1). Россиянин Алексей Червоткин расположился на третьей позиции (+21,7). Денис Спицов стал четвертым (+27,8), Иван Якимушкин - пятым (+34,2), Артем Мальцев - шестым (+38,7).

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира и победителем многодневки "Тур де Ски". Червоткину 26 лет, на его счету олимпийское серебро в эстафете 4х10 км и две серебряные награды чемпионатов мира.