{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на турнире в Финляндии

Россиянин преодолел дистанцию за 33 минуты 7,2 секунды
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке на 15 км свободным стилем на международном турнире в финском Муонио.

Устюгов показал результат 33 минуты 7,2 секунды. Выиграл соревнования Ииво Нисканен из Финляндии (32.58,1). Россиянин Алексей Червоткин расположился на третьей позиции (+21,7). Денис Спицов стал четвертым (+27,8), Иван Якимушкин - пятым (+34,2), Артем Мальцев - шестым (+38,7).

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира и победителем многодневки "Тур де Ски". Червоткину 26 лет, на его счету олимпийское серебро в эстафете 4х10 км и две серебряные награды чемпионатов мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Экипаж Стульнева выиграл первый этап Кубка Европы по бобслею в Норвегии
Россиянки Алена Осипенко и Анна Парфенова стали третьими в соревнованиях бобов-двоек
Читать полностью