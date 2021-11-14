Хорватские болельщики начали шествие к стадиону "Полюд" перед игрой с россиянами

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч хорватских болельщиков выдвинулись от набережной города Сплит к стадиону "Полюд" в преддверие матча 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года Хорватия - Россия. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч пройдет 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Встреча начнется в 17:00 мск.

С набережной к стадиону начали путь к стадиону около 10 тыс. болельщиков. Во время шествия они жгут файеры и поют песни.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.