Грек Костас Гелаузос стал победителем Афинского марафона

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Грек Костас Гелаузос стал победителем состоявшегося в воскресенье 38-го Афинского марафона, он пробежал дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 16 минут 49 секунд. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

Вторым стал Панайотис Бурикас (2:22.33), третьим - Хараламбос Пицолис (2:24.05).

В соревнованиях у женщин самой быстрой стала гречанка Глория Привилетзио (2:41.30), что стало ее первой победой на Афинском марафоне. Серебряную медаль завоевала Катерина Асимакопулу (2:48.12), бронзу - Василики Константинопулу (2:51.32).

В 2020 году Афинский марафон был отменен из-за пандемии. В 2019 году среди мужчин победителем стал кениец Джон Комен, среди женщин - гречанка Элефтерия Петрулаки. Рекордное время преодоления дистанции среди мужчин показал кениец Феликс Канди в 2014 году (2:10.37), среди женщин - представительница Литвы Раса Драздаускайте в 2010 году (2:31.06).

В этом году в Афинском марафоне на исторической дистанции приняли участие 9 800 бегунов, стартовавшие из Марафона в Афины двумя группами. В субботу в рамках марафона прошел забег на 10 км, а в воскресенье - на 5 км.

"Настоящий марафон"

Афинский марафон с 2014 года проводится под новым названием "настоящий" (Athens Marathon. The Authentic), до этого он назывался "классическим". По словам организатора состязания - Греческой федерации легкой атлетики, новое название отражает в наиболее точной форме "уникальную мировую позицию" Афинского марафона, являющегося национальным достоянием Греции. Этот марафон не только "классический" (его протяженность - 42 километра 195 метров), но и единственный на планете, который начинается близ Марафона, где в 490 году до нашей эры ополченцы древних Афин разбили армию Персидской империи - сверхдержавы того времени, и заканчивается в Афинах. Бегуны финишируют на Мраморном стадионе в центре столицы Греции, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности.

Афинский марафон проходит каждый год в начале ноября в греческой столице. Впервые в истории современного спорта соревнования по марафонскому бегу состоялись на первых Олимпийских играх современности 1896 года в Афинах. Афинский марафон был основан в 1972 году.

Маршрут Афинского марафона считается одним из самых тяжелых в мире, так как значительная его часть проходит в гору, трасса выходит на пологий участок лишь в пригороде греческой столицы.