Кацман завоевал бронзу на молодежном чемпионате Европы по настольному теннису

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Лев Кацман завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы (до 21 года) по настольному теннису в мужском одиночном разряде. Соревнования проходят в Бельгии.

В полуфинале россиянин уступил со счетом 3-4 греку Иоаннису Сгуропулосу. В субботу Кацман и Максим Гребнев завоевали бронзовые медали турнира в мужском парном разряде.

Ранее в воскресенье россиянка Мария Тайлакова вышла в финал женского одиночного разряда. В субботу она выиграла две бронзовые медали: с Владимиром Сидоренко в турнире смешанных пар и с Элизабет Абраамян в женском парном разряде.

В июне Кацман в паре с Гребневым стал чемпионом Европы в парном разряде, а в октябре - вице-чемпионом континента в командном первенстве.

Соревнования завершатся в воскресенье.