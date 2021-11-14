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Летние олимпийские виды спорта

Кацман завоевал бронзу на молодежном чемпионате Европы по настольному теннису

Эта награда стала для российского спортсмена второй на турнире

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Лев Кацман завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы (до 21 года) по настольному теннису в мужском одиночном разряде. Соревнования проходят в Бельгии.

В полуфинале россиянин уступил со счетом 3-4 греку Иоаннису Сгуропулосу. В субботу Кацман и Максим Гребнев завоевали бронзовые медали турнира в мужском парном разряде.

Ранее в воскресенье россиянка Мария Тайлакова вышла в финал женского одиночного разряда. В субботу она выиграла две бронзовые медали: с Владимиром Сидоренко в турнире смешанных пар и с Элизабет Абраамян в женском парном разряде.

В июне Кацман в паре с Гребневым стал чемпионом Европы в парном разряде, а в октябре - вице-чемпионом континента в командном первенстве.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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Летние олимпийские виды спорта
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