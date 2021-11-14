Бакаев выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче с хорватами

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против хорватов. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Команды России и Хорватии сыграют 14 ноября в Сплите. Начало игры - 17:00 мск.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: голкипер Матвей Сафонов; защитники Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов; полузащитники Александр Головин, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов; нападающий Федор Смолов.

На матч с капитанской повязкой команду выведет Джикия. В шести предыдущих играх под руководством Карпина капитанами команды, помимо Джикии, были Баринов, Смолов, Головин, защитник Алексей Сутормин и полузащитник Далер Кузяев.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыковых матчей необходимо в игре с хорватами не проиграть.