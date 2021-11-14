Гребнев вышел в финал молодежного чемпионата Европы по настольному теннису

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Максим Гребнев вышел в финал молодежного чемпионата Европы (до 21 года) по настольному теннису в мужском одиночном разряде. Турнир проходит в Бельгии.

В полуфинале россиянин обыграл француза Ирвина Бертрана со счетом 4-0. За золотую медаль Гребнев поборется с представителем Греции Иоаннисом Сгуропулосом, который в полуфинале победил россиянина Льва Кацмана со счетом 4-3. Также в воскресенье в финал турнира вышла россиянка Мария Тайлакова, обыгравшая румынку Андреа Драгоман (4-1).

В субботу Гребнев и Кацман завоевали бронзовые медали турнира в мужском парном разряде. Также в субботу Владимир Сидоренко и Тайлакова завоевали бронзовые медали в турнире смешанных пар. В паре с Элизабет Абраамян Тайлакова выиграла бронзу в женском парном разряде.

Гребневу 19 лет, Кацману 20 лет. В июне они стали чемпионами Европы в парном разряде, а в октябре завоевали серебро командного первенства континента.

Соревнования завершатся в воскресенье.