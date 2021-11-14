Россияне Ризаев и Андреев стали призерами чемпионата Европы по BMX-фристайлу в Москве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские райдеры Ирек Ризаев и Константин Андреев стали призерами континентального первенства по BMX-фристайлу. Соревнования проходили в Москве.

Ризаев набрал 88,33 балла и стал серебряным призером, Андреев, получив 88,16 балла, занял третье место. Чемпионом стал француз Антони Жанжан (93,00).

В женских соревнованиях чемпионкой стала швейцарка Никита Дюкарро (93,00). Второе место заняла представительница Германии Лара Мари Лессманн (84,33), третье - испанка Тереза Фернандес-Миранда Аскоага (81,00).

Соревнования по BMX-фристайлу дебютировали в программе Олимпийских игр в 2021 году в Токио. Европейское первенство по BMX-фристайлу проходило в Москве с 12 по 14 ноября.