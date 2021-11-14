Тайлакова завоевала серебро на молодежном чемпионате Европы по настольному теннису

ТАСС, 14 ноября. Россиянка Мария Тайлакова завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы (до 21 года) по настольному теннису. Соревнования проходят в Бельгии.

В финале Тайлакова со счетом 2-4 уступила представительнице Германии Аннетт Кауфманн.

В субботу Тайлакова вместе с Владимиром Сидоренко завоевала бронзовые медали в турнире смешанных пар, а вместе с Элизабет Абраамян - бронзу в женском парном разряде.

Позднее в воскресенье россиянин Максим Гребнев сыграет в финале мужского одиночного турнира против грека Иоанниса Сгуропулоса.

Соревнования завершатся в воскресенье.