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Летние олимпийские виды спорта

Тайлакова завоевала серебро на молодежном чемпионате Европы по настольному теннису

В финале россиянка уступила Аннетт Кауфманн

ТАСС, 14 ноября. Россиянка Мария Тайлакова завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы (до 21 года) по настольному теннису. Соревнования проходят в Бельгии.

В финале Тайлакова со счетом 2-4 уступила представительнице Германии Аннетт Кауфманн.

В субботу Тайлакова вместе с Владимиром Сидоренко завоевала бронзовые медали в турнире смешанных пар, а вместе с Элизабет Абраамян - бронзу в женском парном разряде.

Позднее в воскресенье россиянин Максим Гребнев сыграет в финале мужского одиночного турнира против грека Иоанниса Сгуропулоса.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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