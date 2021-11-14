Мостовой: погодные условия помогали российским футболистам в матче против хорватов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Погодные условия помогали сборной России по футболу в матче заключительного тура группового отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года против команды Хорватии, так как в таких условиях всегда проще обороняться, чем атаковать. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской команды Александр Мостовой.

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник Федор Кудряшов.

"Впечатление в принципе такое же, как я и ожидал до игры: останемся без мяча, нас будет давить мотивированная команда, которой нужна только победа. Нам помогли погодные условия: дождь и поле, которое во втором тайме особенно превратилось в лужи, - всегда обороняться в таких условиях проще, чем атаковать. Здесь надо отдать должное хорватам, потому что они всю игру доминировали, гоняли и при случайности, но заслужили этот гол". - сказал Мостовой.

"Погода внесла свои коррективы, поэтому, конечно, были шансы [удержать нулевую ничью], но видите, как получилось. Никакой ошибки со стороны Кудряшова не было, он ничего не мог сделать - мяч просто попал в ногу, это нелепая случайность. Можно, конечно, сказать, что, если бы он там не оказался или поставил ногу бы иначе... Но такое бывает", - добавил он.

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. "Сейчас была бы другая ситуация, если бы Словакия не отобрала очки у хорватов, их бы устраивала ничья, поэтому случилось в принципе то, что должно было, так как по игре мы уступаем, в каких-то моментах - тоже. Нам повезло, что мы набрали эти очки, но ничего страшного, второе место тоже хорошо, мы же не пролетели, теперь стыки ждут, как и многие другие команды. Оценивать шансы на выход из них будем, когда нам достанутся соперники", - отметил собеседник ТАСС.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.