В Госдуме призвали поддержать российских футболистов после поражения от хорватов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российских футболистов необходимо поддержать после поражения от хорватов (0:1) в отборе на чемпионат мира. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Сборная России проиграла хорватам со счетом 0:1 в отборе к чемпионату мира. Теперь подопечные Валерия Карпина будут отбираться на финальный турнир через стыковые матчи.

"В первую очередь, нужно поддержать сборную России, - сказал Свищев. - Да, мы заслужили то, чтобы быть представленными на чемпионате мира в Катаре. Команда терпела весь тяжелейший матч, противостоя более мастеровитому сопернику, наш вратарь Матвей Сафонов был лучшим в этой игре. Но, как это всегда бывает, одна ошибка решила исход матча".

"Сейчас нужно поддержать команду Валерия Карпина и верить, что сборная России, пусть и не сразу, но попадет на чемпионат мира. Даже если это и будет непростой путь через стыковые матчи", - добавил парламентарий.