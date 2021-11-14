Российские баскетболистки одержали вторую победу в отборе на чемпионат Европы

ТАСС, 14 ноября. Женская сборная России по баскетболу со счетом 77:57 обыграла команду Дании в матче второго тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года. Встреча прошла в Химках.

Самым результативным игроком матча стала датчанка Мария Йесперсен, набравшая 19 очков. В составе сборной России больше всех очков набрала Анастасия Шилова (12)

После двух игр лидером группы F является сборная России, набравшая 4 очка. Далее идут датчанки (3 очков, два матча), черногорки (1;1) и австрийки (1;1). В следующем туре россиянки дома встретятся с командой Австрии 24 ноября.

Отборочный турнир завершится в феврале 2023 года. Команды-участницы разделены на 10 групп. В финальную часть выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах, а также четыре лучшие команды, ставшие в своих группах вторыми.

Чемпионат Европы пройдет в Словении и Израиле, сборные которых автоматически квалифицировались на турнир. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), в 2021 году команда заняла шестое место.