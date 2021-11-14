Олич считает, что между футболистами сборных России и Хорватии огромная разница по классу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Разница по качеству между игроками сборных России и Хорватии по футболу значительна. Такое мнение высказал тренер сборной Хорватии Ивица Олич в комментарии газете "Спорт-Экспресс".

Россияне уступили в гостевом матче хорватам со счетом 0:1 в матче десятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира. По итогам встречи сборная Хорватии отобралась на чемпионат мира, а россияне продолжат отбор в раунде плей-офф.

"Мы знаем всех игроков сборной России. Разница между россиянами и хорватами по качеству огромная. Думаю, российской команде будет тяжело попасть на чемпионат мира", - сказал Олич.

Для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Участие в раунде плей-офф помимо российской сборной уже обеспечили себе команды Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

В полуфинальных матчах плей-офф из-за дисквалификации не смогут принять участие полузащитник сборной России Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Оба игрока получили желтые карточки в матче с хорватами, которые стали для них вторыми в нынешнем отборочном цикле. Российская команда окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома.