Гребнев выиграл серебро молодежного чемпионата Европы по настольному теннису

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Максим Гребнев завоевал серебряную медаль молодежного (до 21 года) чемпионата Европы по настольному теннису. Соревнования прошли в Бельгии.

В финале Гребнев уступил со счетом 3-4 греку Иоаннису Сгуропулосу, в полуфинале одолевшему россиянина Льва Кацмана.

Гребневу 19 лет, Кацману 20 лет. В июне они стали чемпионами Европы в парном разряде, а в октябре завоевали серебро командного первенства континента.

Соревнования проходили с 10 по 14 ноября. Россияне выиграли награды во всех дисциплинах. В женском одиночном турнире серебряную медаль завоевала Мария Тайлакова. В субботу она выиграла бронзу в турнире смешанных пар с Владимиром Сидоренко и аналогичную награду в соревнованиях женских пар вместе с Элизабет Абраамян. Также в субботу Гребнев с Кацманом взяли бронзу в мужском парном разряде. Кацман завоевал бронзовую награду в мужском одиночном разряде.