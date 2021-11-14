{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гребнев выиграл серебро молодежного чемпионата Европы по настольному теннису

Это вторая награда российского спортсмена на турнире

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Максим Гребнев завоевал серебряную медаль молодежного (до 21 года) чемпионата Европы по настольному теннису. Соревнования прошли в Бельгии.

В финале Гребнев уступил со счетом 3-4 греку Иоаннису Сгуропулосу, в полуфинале одолевшему россиянина Льва Кацмана.

Гребневу 19 лет, Кацману 20 лет. В июне они стали чемпионами Европы в парном разряде, а в октябре завоевали серебро командного первенства континента.

Соревнования проходили с 10 по 14 ноября. Россияне выиграли награды во всех дисциплинах. В женском одиночном турнире серебряную медаль завоевала Мария Тайлакова. В субботу она выиграла бронзу в турнире смешанных пар с Владимиром Сидоренко и аналогичную награду в соревнованиях женских пар вместе с Элизабет Абраамян. Также в субботу Гребнев с Кацманом взяли бронзу в мужском парном разряде. Кацман завоевал бронзовую награду в мужском одиночном разряде.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Шахматные турниры
Российские шахматисты сыграли вничью с испанцами на командном чемпионате Европы
Читать полностью