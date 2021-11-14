Вадеева: баскетболистки сборной России могли сыграть лучше против команды Дании

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Баскетболистки сборной России могли сыграть лучше в матче второго тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года против команды Дании. Об этом журналистам заявила капитан команды Мария Вадеева.

В воскресенье сборная России обыграла команду Дании со счетом 77:57.

"Сегодня мы должны были выигрывать с более крупным счетом. Не показали свою игру - могли и должны были сыграть лучше. Мы плохо двигали мяч, плохо играли в защите и не выполнили установку тренера, я считаю. Мы могли лучше", - сказала Вадеева.

"Мы наигрываем практику, настраиваем "химию" в таких матчах", - добавила баскетболистка.

После двух игр лидером группы F является сборная России, набравшая 4 очка, далее идут датчанки (3 очка, два матча), черногорки (1, 1) и австрийки (1, 1). В следующем туре россиянки дома встретятся с командой Австрии 24 ноября 2022 года. Отборочный турнир завершится в феврале 2023 года. Команды-участницы разделены на 10 групп, в финальную часть выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах, а также четыре лучшие команды, ставшие в своих группах вторыми.

Чемпионат Европы пройдет в Словении и Израиле, сборные которых автоматически квалифицировались на турнир. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), в 2021 году команда заняла шестое место.