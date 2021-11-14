СМИ: Нападающий клуба НХЛ "Аризона" Яшкин выбыл до конца сезона из-за травмы

ТАСС, 14 ноября. Чешский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Дмитрий Яшкин пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом в своем Twitter сообщил журналист американского телеканала NHL Network Крейг Морган.

В ночь на воскресенье Яшкин не смог продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (1:4), в перовом периоде получив травму после столкновения с защитником "Нэшвилла" Марком Боровецки. По окончании встречи главный тренер "Аризоны" Андре Туриньи заявил, что Яшкин выбыл на длительный срок.

Яшкину 28 лет, он уроженец Омска. В 2011 году спортсмен был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 41-м номером командой "Сент-Луис". В НХЛ Яшкин также выступал за "Чикаго" и "Вашингтон". Контракт с "Аризоной" хоккеист подписал в июле, при этом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права в на него принадлежат московскому клубу "Динамо", за который он выступал с 2019 года. В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 38 шайб. Всего в КХЛ представитель Чехии провел 133 матча, забросил 77 шайб и отдал 60 результативых передач.

"Аризона" с тремя очками после 15 матчей располагается на последней восьмой строчке в Центральном дивизионе. Следующий матч они проведут на выезде против "Сент-Луиса" 17 ноября.