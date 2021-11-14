В РФС назвали число болельщиков из России, посетивших матч со сборной Хорватии в Сплите

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заключительный матч группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Хорватии и России посетили 324 болельщика из России. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Единственный мяч в этой встрече на 81-й минуте забил в свои ворота защитник команды России Федор Кудряшов. Россиянам под руководством главного тренера Валерия Карпина для выхода на чемпионат мира напрямую было достаточно сыграть вничью.

"На матче в Сплите присутствовали 324 российских болельщика", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Перед матчем в РФС сообщали, что на игре ожидалось около 400 болельщиков из России. При этом, как ранее сообщили ТАСС в Хорватском футбольном союзе, для гостей было выделено 1 462 билета. Таким образом, болельщики выкупили 22,16% от общей квоты, выделенной принимающей стороной для россиян.

В общей сложности стадион "Полюд" вмещает 35 тыс. зрителей. Организаторы рассчитывали на то, что матч между сборными Хорватии и России соберет аншлаг. Игру посетили 30 527 зрителей.

Сборной России для попадания на чемпионат мира 2022 года следующей весной будет необходимо обыграть двух соперников в раунде плей-офф. Жеребьевка этого этапа отбора состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут с 24 по 25 марта, финальные - с 28 по 29 марта. Участие в раунде плей-офф, помимо российской сборной, уже обеспечили себе команды Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.