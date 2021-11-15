"Калгари" всухую обыграл "Оттаву" в матче НХЛ. Задоров забросил шайбу

ТАСС, 15 ноября. "Калгари" в гостях со счетом 4:0 обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский защитник забросил вторую шайбу в сезоне, также на его счету одна передача в 10 матчах. Вратарь "Калгари" Даниэль Владарж отразил 27 бросков по своим воротам, впервые в сезоне сыграв на ноль.

Ряд игроков "Оттавы" пропустили матч из-за попадания в ковид-протокол НХЛ, в том числе защитник Никита Зайцев. Его партнеры по команде защитник Артем Зуб и нападающий Егор Соколов провели на льду 19 минут 15 секунд и 12 минут 30 секунд соответственно.

"Оттава" занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 9 очков в 15 матчах. "Калгари" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе с 20 очками в 15 матчах.

Следующий матч "Оттава" проведет в гостях против "Нью-Джерси" 17 ноября, "Калгари" в этот же день на выезде сыграет с "Филадельфией".