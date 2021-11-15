Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Питтсбург" в НХЛ

Голами в составе победителей отметились Мартин Фехервари (5-я минута), Гарнет Хэтавэй (15), Даниэль Спронг (37), Конор Шири (39), российский нападающий Евгений Кузнецов (45) и Том Уилсон (50). У проигравших отличился Джейк Гюнцель (19).

Кузнецов также сделал результативный пас. В его активе 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 15 матчах сезона. Нападающий столичной команды Александр Овечкин сделал два голевых паса, набрав 26 очков (12+14) в 15 матчах. Ранее Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на счету россиянина 742 гола в регулярных чемпионатах.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Вратарь столичной команды Илья Самсонов провел матч в запасе. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 22 очка в 15 матчах. "Питтсбург" идет седьмым с 14 очками в 14 матчах. В следующей игре "Вашингтон" встретится в гостях с "Анахаймом" 17 ноября, "Питтсбург" в этот же день примет "Баффало".