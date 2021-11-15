Хачатурянц будет рекомендовать Каманцева на пост главы судейского комитета РФС

СПЛИТ /Хорватия/, 15 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в случае победы на выборах главы организации будет рекомендовать на пост председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Об этом он сообщил ТАСС.

Выборы президента РПЛ состоятся 22 ноября, Хачатурянц является единственным кандидатом на этот пост. 5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ, а также остался на посту председателя судейского комитета РФС. Позднее президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам, что Хачатурянц не сможет совмещать посты в случае победы на выборах главы РПЛ по регламенту и требованию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Думаю, что этот пост должен занять Каманцев, потому что он пришел со мной, - сказал Хачатурянц. - Это человек, которому я полностью доверяю, и я уверен, что он продолжит то, что я начал. Плюс ко всему я не снимаю с себя никакой ответственности, я все равно буду ответственным за все изменения, которые там будут происходить".

"Конечно, я хотел бы, чтобы этот пост в случае победы на выборах занял Каманцев. Я думаю, что он и займет этот пост, я буду его рекомендовать", - добавил Хачатурянц.

Каманцев входит в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Он является ответственным секретарем комитета.