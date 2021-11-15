Всемирная федерация керлинга подтвердила завоевание сборной России квоты на Паралимпиаду

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное подтверждение от Всемирной федерации керлинга о завоевании сборной России квоты для участия в Играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"ПКР получил официальное подтверждение от Всемирной федерации керлинга о завоевании сборной России квоты на участие в Играх в Пекине, - сказал Рожков. - Квалификационный период в керлинге на колясках завершился чемпионатом мира 2021 года, который проходил в октябре и стал тестовым к предстоящей Паралимпиаде".

"В соответствии с критериями Международного паралимпийского комитета квалификация по керлингу на колясках на Паралимпийские игры осуществлялась по результатам трех чемпионатов мира. В зависимости от занятого места начислялись очки в квалификационный рейтинг. Сборная России в 2019 году стала седьмой, в 2020-м завоевала золотые медали, а в 2021-м - бронзовые, что принесло ей в общей сложности 30 квалификационных баллов. Большее количество баллов набрала только сборная Китая, которая дважды (2019, 2021) выигрывала мировой чемпионат. Всего на Паралимпийских играх борьбу за медали поведут 12 сборных", - добавил Рожков.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта 2022 года.