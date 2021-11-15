Хоккеист Мухамадуллин присоединится к "Салавату Юлаеву" во время выездной серии клуба

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин присоединится к уфимскому "Салавату Юлаеву" в начале выездной серии команды на текущей неделе. Об этом он рассказал ТАСС.

На текущей неделе уфимский клуб проведет три гостевые игры в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - с нижегородским "Торпедо" (16 ноября), подмосковным "Витязем" (18 ноября) и московским "Динамо" (20 ноября). Команда пропустила игру 7 ноября с челябинским "Трактором" из-за эпидемии гриппа.

"Я был день на карантине, сдал все возможные тесты - на коронавирус, ОРВИ, грипп. И после этих тестов было принято решение, что я поеду со сборной [на Кубок Карьяла], так как тесты все были отрицательными", - сказал Мухамадуллин.

"На форму команды эта ситуация никак не повлияет, единственное только - на турнирную таблицу. Была принципиальная игра с "Трактором", мы там соседи по таблице на Востоке и игра, можно сказать, за четыре очка. Думаю, многие уже выздоровели, команда скоро соберется, так как уже 16 ноября игра на выезде, где я к ней сразу присоединюсь", - добавил он.

Контракт хоккеиста с "Салаватом Юлаевым" истекает в конце апреля 2022 года. "Пока ни о чем не думаю, сезон плодотворный, плотный график, учитывая Олимпиаду, и времени на это подумать не остается. К концу сезона, может, после плей-офф, какие-то переговоры начнутся", - подчеркнул он.