Фигуристка Нугуманова считает, что она должна была выступить на чемпионате мира

ТАСС, 15 ноября. Фигуристке Елизавете Нугумановой было обидно пропустить чемпионат мира в марте 2021 года, несмотря на формальное выполнение правил отбора на мировое первенство. Комментарий фигуристки приводит газета "Спорт-Экспресс".

Нугуманова на чемпионате России показала третий результат среди фигуристок старше 15 лет. На чемпионат мира поехали Анна Щербакова, Александра Трусова, занявшие первые два места среди спортсменок данного возраста, и Елизавета Туктамышева, показавшая четвертый результат.

"У нас всегда было и есть правило, что чемпионат страны - это отборочный старт на важнейшие международные турниры, и вот я третья, но в Стокгольм не поехала. Как мне реагировать на это? Конечно, очень обидно, вроде бы катаюсь неплохо, а толку..." - сказала Нугуманова.

"По сути, на сто процентов на чемпионате мира должна была участвовать, если мы будем судить по правилам нашей федерации. Есть правила - тройка с чемпионата России всегда едет на чемпионат Европы и чемпионат мира, но, видимо, меня эти правила не касаются", - добавила фигуристка.

Нугумановой 19 лет, на ее счету серебряная и бронзовая медали юниорской серии Гран-при. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира, победила Щербакова, второе место заняла Туктамышева, третье - Трусова.