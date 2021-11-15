Российские шахматисты обыграли поляков на командном чемпионате Европы

ТАСС, 15 ноября. Сборная России по шахматам одержала победу над командой Польши в матче четвертого тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Словении.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Даниил Дубов черными фигурами одержал победу над представителем Польши Радославом Войташеком. Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с Яном-Криштофом Дудой, Кирилл Алексеенко белыми - с Кацпером Пёруном, Владислав Артемьев черными - с Павелом Теклафом. Ранее сборная России победила греков и чехов и сыграла вничью с испанцами.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года. В мужском турнире участвуют 39 команд, формат соревнований предусматривает проведение девяти туров. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России же выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах.