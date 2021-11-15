КХЛ: инцидент с дракой болельщиков на матче минского "Динамо" и "Локомотива" исчерпан

ТАСС, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все службы оперативно среагировали на ситуацию с потасовкой между болельщиками на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Матч проходит в Минске. Потасовка на трибуне произошла в самом начале первого периода после того, как на льду подрались хоккеист "Динамо" Роман Горбунов и игрок "Локомотива" Максим Осипов.

"Все службы среагировали оперативно, вопрос исчерпан", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

Матч продолжается. После второго периода "Локомотив" выигрывает со счетом 5:3.