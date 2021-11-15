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УНИКС заключил соглашение с баскетболистом Тиммой

Контракт рассчитан на один месяц с опцией продления до конца сезона

ТАСС, 15 ноября. Латвийский форвард Янис Тимма стал игроком казанского баскетбольного клуба УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на один месяц с опцией продления до конца сезона. В межсезонье форвард выступал в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо".

Тимме 29 лет, с 2019 по 2021 год баскетболист выступал за подмосковные "Химки", в составе которых стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. Ранее Тимма выступал за латвийские клубы "Вентспилс" и ВЭФ, испанскую "Басконию", греческий "Олимпиакос" и санкт-петербургский "Зенит", с которым он доходил до полуфинала Единой лиги ВТБ (2015/16).

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