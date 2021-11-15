"Куньлунь Ред Стар" проиграл "Амуру" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

ТАСС 15 ноября. Хабаровский "Амур" в овертайме со счетом 5:4 победил китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Горшков (9-я минута), Александр Шаров (23), Александр Кузнецов (23), Святослав Гребенщиков (32) и Радан Ленц (64). У "Куньлуня" отличились Брендон Ип (36), Джош Николс (37), Михаил Абрамов (50) и Райан Спроул (52).

Китайская команда потерпела третье поражение в КХЛ подряд, ранее "Куньлунь" уступил омскому "Авангарду" (0:5) и новосибирской "Сибири" (1:3).

В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей "Куньлунь Ред Стар" - с "Авангардом" и хабаровским "Амуром". Решение о допуске сборной Китая до Игр может быть принято в ноябре.

В турнирной таблице Восточной конференции "Амур", набрав 27 очков в 29 играх, занимает восьмое место, "Куньлунь Ред Стар" с 17 очками после 28 игр располагается на 12-й строчке.

В следующем матче "Амур" 17 ноября в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом", а "Куньлунь Ред Стар" в тот же день дома примет омский "Авангард".