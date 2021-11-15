Федоров: ЦСКА не хочет форсировать процесс восстановления Плотникова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА не станет форсировать ситуацию с восстановлением форварда команды Сергея Плотникова. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

Чемпион мира 2014 года Плотников набрал в 26 матчах 18 очков (10 голов + 8 передач). Форвард досрочно покинул площадку во время раскатки перед матчем Континентальной хоккейной лиги против СКА, который прошел 7 ноября.

"Надеюсь на скорейшее возвращение Сергея. Он пока без ледовой тренировки, мы не хотим форсировать события. Рана должна зажить", - сказал Федоров.

В понедельник ЦСКА по буллитам обыграл череповецкую "Северсталь": основное время игры и овертайм закончились со счетом 2:2. "Не столько мы осторожно начали матч, просто это первая игра после перерыва, и семь-восемь дней - серьезное время без игрового ритма. Мы хотели его вернуть, но это сложно, особенно против такого соперника, как "Северсталь", который 11 матчей набирает очки. Некоторые игроки не совсем вошли в игру и не показали уровень интенсивности, которую мы хотим видеть, в частности, мы не увидели от ребят того, чего просили, в первом периоде", - отметил он.

В составе ЦСКА сыграл защитник Владимир Грудинин, который был в составе сборной России на Кубке Карьяла. "Оценивать его выступление на том турнире я не стану: Володя выполнил свои функции, получил игровой опыт. Я не скажу, довольны или недовольны мы им в прошедшем матче, но он провел достаточно зрелую игру. Я боюсь его перехвалить", - подчеркнул он.

В следующем матче армейцы дома сыграют с московским "Динамо" 17 ноября.