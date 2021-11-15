Бразилец обновил собственный мировой рекорд по чеканке мяча

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Бразилец Рикарду Силва Невес побил собственный мировой рекорд по чеканке мяча. Не давая снаряду опуститься на землю на протяжении 34 часов и 5 минут, он на 44 секунды улучшил предыдущее достижение, сообщает портал G1.

Для того, чтобы побить собственный рекорд, установленный в марте 2020 года в Белу-Оризонти, 57-летний житель города Куритиба прибыл в Сантос. На одной из эстрад на побережье этого города он с 11 утра субботы по местному времени стал набивать мяч, в то время как на экране за его спиной велся отсчет времени. Взяв под аплодисменты зрителей новый рубеж, бразилец пнул мяч в руки вышедшему к нему ассистенту и упал в обморок. Придя в себя, он присоединился ко всеобщему ликованию.

"Под конец всегда тяжело. Ночью сильно хочется спать, и спасатели помогали мне не заснуть. Порой кажется, что мяч весит 50 кг", - рассказал рекордсмен порталу.

По его словам, он не намерен останавливаться на достигнутом и хочет постепенно подойти к 48-часовой отметке, несмотря на возраст. Как сообщил сын Невеса, его отец удерживал мяч вдали от земли даже во время приема пищи. "Если бы здесь был душ, я также мог бы помыться или побриться [с мячом]", - добавил рекордсмен, начавший практиковаться еще в четырехлетнем возрасте.

Представители Книги рекордов Гиннесса через неделю должны вручить Невесу свидетельство о новом достижении, 33-м на его счету. Впервые он попал в Книгу Гиннесса в 1987 году, сумев удержать мяч в воздухе в течение 12 часов 43 минут. Снаряд, с использованием которого был установлен новый рекорд, будет продан на аукционе. Вырученные средства передадут "Врачам без границ".