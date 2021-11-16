Сборные Швейцарии и Англии вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года

ТАСС, 16 ноября. Сборные Швейцарии и Англии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заняв первые места в своих отборочных группах.

Сборные Испании и Сербии вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года

В последнем туре группового этапа отборочного турнира швейцарские футболисты дома со счетом 4:0 победили команду Болгарии, англичане на выезде разгромили сборную Сан-Марино (10:0), одержав свою крупнейшую победу в рамках отбора на чемпионат мира или Европы.

Швейцарцы выиграли группу С, набрав 18 очков за 10 матчей. По итогам последнего тура они опередили действующих чемпионов Европы итальянцев (16 очков), которые в параллельном матче не смогли обыграть команду Северной Ирландии (0:0) и заняли вторую строчку, третьими стали североирландские футболисты (9), четвертыми - представители Болгарии (8), пятыми - литовцы (3). Англичане стали первыми в группе I, набрав 26 очков за 10 игр, второе место заняла команда Польши (20), далее расположились команды Албании (18), Венгрии (17), Андорры (6), Сан-Марино (0).

В группе F сборная Дании, гарантировавшая себе выход в финальную часть чемпионата мира, уступила шотландцам (0:2), австрийцы разгромили молдаван (4:1), команда Израиля обыграла представителей Фарерских островов (3:2). Датчане заняли первое место, набрав 27 очков, вторыми стали шотландцы (23), далее расположились сборные Израиля (16), Австрии (16), Фарерских островов (4) и Молдавии (1).

Команды Италии и Польши сыграют в плей-офф за выход на чемпионат мира. Участие в раунде плей-офф также обеспечили себе сборные России, Австрии, Северной Македонии, Уэльса, Чехии, Шотландии, Португалии и Швеции.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.