Рублев победил Циципаса в матче первого тура Итогового турнира ATP

ТАСС, 16 ноября. Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева. Он посеян на турнире под пятым номером, Циципас - под четвертым.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Рублевым и Циципасом в одной группе выступают первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) и норвежец Каспер Рууд (7). В другом квартете играют россиянин Даниил Медведев (2), представитель Германии Александр Зверев (3), итальянец Маттео Берреттини (6) и поляк Хуберт Хуркач (7).

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.