Свёнтек победила Бадосу в матче третьего тура Итогового турнира WTA

ТАСС, 16 ноября. Представительница Польши Ига Свёнтек победила испанку Паулу Бадосу в матче третьего тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Свёнтек. Она посеяна на турнире под пятым номером, Бадоса - под седьмым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Вместе с Бадосой и Свёнтек в группе играют гречанка Мария Саккари (4) и представительница Белоруссии Арина Соболенко (1). Бадоса вышла в полуфинал соревнования, у нее две победы в трех матчах, игра между Саккари и Соболенко определит вторую полуфиналистку турнира. Из другой группы в полуфинал вышли испанка Гарбинье Мугуруса (6) и эстонка Анетт Контавейт (8).

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.