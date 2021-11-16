Сельские спортивные игры проведут в Приморье в сентябре 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Сельские спортивные игры пройдут в Приморье в следующем году, мероприятие планируется провести в сентябре. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Региональные спортивные игры среди работников агропромышленного комплекса, социальной сферы, проживающие в сельской местности, теперь будут проходить и в Приморье. Первенство планируют провести в селе Камень-Рыболов уже в сентябре следующего года", - говорится в сообщении.

Председатель правительства края Вера Щербина отметила, что это мероприятие будет включено в бюджет, подготовка уже началась.

Всероссийские зимние и летние спортивные игры проходят раз в два года. В них принимают участие работники агропромышленного комплекса, социальной сферы, проживающие в сельской местности. Юбилейные Х Всероссийские зимние сельские спортивные игры прошли с 16 по 20 марта в Перми в рамках национального проекта "Демография". В них принимали участие жители Приморья.

Развитие спорта и популяризация здорового образа жизни являются целями нацпроекта "Демография" и входящей в него программы "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей проекта - увеличение продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения, мотивация на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.