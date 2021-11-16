Дебютный гол Чинахова в НХЛ помог "Коламбусу" обыграть "Детройт"

"Коламбус" выиграл со счетом 5:3, Чинахов забил на 56-й минуте, также в составе победителей отличились Бун Дженнер (34), Адам Боквист (35), которому ассистировал Чинахов, Зак Веренски (59), Александр Тексье (60, в пустые ворота). У "Детройта" шайбы забросили Дилан Ларкин (15), Майкл Расмуссен (25), Лукас Реймонд (54).

Чинахов провел девятую игру в НХЛ, на его счету один гол и три результативные передачи. Российский нападающий "Детройта" Владислав Наместников также отметился голевым пасом, всего он набрал 10 очков (семь голов + три передачи) в 17 встречах.

"Коламбус" идет на пятой строчке в таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 13 матчах, следующую встречу команда проведет 19 ноября на выезде против "Аризоны". "Детройт" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе (18 очков за 17 игр), 17 ноября он приедет в гости к "Далласу".

Чинахову 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В мае клуб объявил о подписании контракта с нападающим. В прошлом сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету семь очков (пять голов + две результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Чинахов провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).

В новость были внесены изменения (05:51 мск) - добавлены итоги матча и турнирное положение команд во втором, третьем и четвертом абзацах.