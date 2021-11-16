"Тампа" обыграла "Айлендерс" в матче НХЛ. Василевский сделал 25 сейвов

ТАСС, 16 ноября. "Тампа" на своем льду со счетом 4:1 победила "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" отличились Мэтью Джозеф (4-я минута), Энтони Сирелли (20), Брэйден Пойнт (54), Стивен Стэмкос (56). У "Айлендерс" шайбу забросил Мэтью Барзал (3).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков, он одержал седьмую победу в 12 матчах текущего сезона, его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться, нападающий команды Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов сделал 24 сейва, он провел вторую игру нынешнего регулярного чемпионата, старт сезона россиянин пропустил из-за повреждения.

"Тампа" занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 19 очков в 14 матчах, следующую встречу команда проведет 19 ноября в гостях против "Филадельфии". "Айлендерс" идут последними в Столичном дивизионе с 12 очками за 12 игр, 17 ноября клуб из Нью-Йорка на выезде встретится с "Флоридой".