Мичков заявил, что не думает о драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года

ТАСС, 16 ноября. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков не думает о том, под каким номером он будет выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Комментарий форварда приводит газета "Спорт-Экспресс".

На минувшем Кубке Карьяла 16-летний Мичков дебютировал в составе сборной России. На турнире форвард сумел побить два рекорда отечественного хоккея. В матче с финнами 11 ноября (0:3) нападающий стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе национальной команды, побив достижение голкипера Владислава Третьяка. Во встрече со шведами 13 ноября (2:4) Мичков стал самым молодым автором гола за сборную, ранее этот рекорд принадлежал Александру Овечкину.

"Когда я подписывал контракт [со СКА], то не думал о драфте [НХЛ], да и сейчас о нем тоже не думаю - мне это неважно. Надо показывать все лучшее, что умеешь, и приносить пользу своей команде - это важнее, - заявил Мичков. - Я ни с кем из североамериканских агентов не общаюсь, и со скаутами тоже - даже их не знаю".

Мичков является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в КХЛ 2 сентября в матче с "Северсталью" (3:2). Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.