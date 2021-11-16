"Нижний Новгород" готов перенести игру 22-го тура РПЛ ради стыковых матчей сборной России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" готов перенести встречу 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ради матчей сборной России в раунде плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

По итогам отборочного турнира на чемпионат мира команда России набрала 22 очка в 10 играх и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в матчах плей-офф за выход в финальную часть турнира. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Игры 22-го тура РПЛ запланированы на 19-20 марта.

"Подобная история уже была, когда мы попросили РПЛ перенести тур ради сборной, мы его перенесли, - сказал Измайлов. - Я думаю, что в данной ситуации, если поступит такая просьба, мы со своей стороны пойдем навстречу. Понимаю важность этих матчей для сборной, поэтому согласимся на перенос тура. Я надеюсь, что сборная России сможет успешно выступить в стыковых матчах и пройти на чемпионат мира 2022 года".

"Нижний Новгород" в 22-м туре РПЛ примет московский "Спартак".