Хоккеист Мичков заявил, что сможет сыграть на позиции центрального нападающего

ТАСС, 16 ноября. Хоккеист сборной России и петербургского СКА Матвей Мичков считает, что сможет сыграть на позиции центрального форварда, если ему предоставится такая возможность. Комментарий нападающего приводит газета "Спорт-Экспресс".

На минувшем Кубке Карьяла 16-летний Мичков дебютировал в составе сборной России. На турнире форвард сумел побить два рекорда отечественного хоккея. В матче с финнами 11 ноября (0:3) он стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе национальной команды, побив достижение голкипера Владислава Третьяка. Во встрече со шведами 13 ноября (2:4) Мичков стал самым молодым автором гола за сборную, ранее этот рекорд принадлежал Александру Овечкину.

"Меня пробовали в центре, когда я еще был в ярославском "Локомотиве", - сказал Мичков. - Провел в этой роли несколько игр и проявил себя неплохо. Против сильных команд крайнему нападающему приходится сложнее потому, что у него остается меньше времени на принятие решений - защитник тебя сразу к борту прижимает. В центре действуешь более разносторонне, поскольку у тебя после приема шайбы больше времени, если сейчас поставят в центр - смогу там сыграть".

Мичков является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в КХЛ 2 сентября в матче с "Северсталью" (3:2). Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.