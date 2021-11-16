Мать Резцовой считает, что биатлонистка отстояла право быть в сборной России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кристина Резцова во время отборочных соревнований на первые в сезоне этапы Кубка мира доказала, что является одной из сильнейших биатлонисток мира, и тем самым заслужила право войти в состав сборной России. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, мать биатлонистки Анфиса Резцова.

По итогам двух отборочных стартов, которые прошли в Тюмени, в состав вошли Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Резцова, которая вернулась в биатлон после рождения ребенка. К сезону она готовилась отдельно от национальной сборной.

"Я до последнего не верила, но она - умница, доказала, что она одна из сильнейших, как бы ее ни душили и ни отодвигали. Кристюша - умница, я за нее рада. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем у нее хотя бы на один промах было поменьше. А ходом она молодец, надеюсь, эту форму она сможет удержать и на Олимпиаде", - сказала мать биатлонистки.

Кристина Резцова по итогам отборочных стартов заняла третье место. Дебютантка прошлого сезона Казакевич, которая тренируется в группе старшего тренера женской сборной Виктора Шашилова, стала 15-й. Миронова и Нигматуллина попали в состав на Кубок мира без отбора, на основе результатов прошлого сезона.

"Мне удивительно, почему при этом на Кубок мира едет человек, который [в отборе] занимает 10-е и 15-е места (Ирина Казакевич - прим. ТАСС). Это разве нормально? В команде бардак творится, и я назад свои слова о Шашилове не возьму", - заявила собеседница агентства.

"Полагаю, состав озвучивал не он один, - отметила Резцова-старшая. - Когда месяц назад Шашилов озвучил состав из пяти человек, в который вошли только его спортсменки, и его поддержал Виктор Майгуров (глава Союза биатлонистов России - прим. ТАСС), то это было ненормально. Майгуров тогда должен был сказать Виктору Михайловичу, что должен быть честный и четкий отбор, а дальше - в зависимости от результатов на этапах Кубка мира".

Первые гонки Кубка мира нового сезона пройдут в шведском Эстерсунде 27 ноября.