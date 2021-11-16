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Летние неолимпийские виды спорта

Матыцин надеется в скором времени увидеть самбо в программе Олимпийских игр

В июле 2021 года Международная федерация самбо получила признание МОК

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Признание самбо со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) позволяет надеяться на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Олег Матыцин.

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16 ноября отмечается Всероссийский день самбо.

"Поздравляю всех поклонников спорта с Всероссийским днем самбо. Зародившийся в нашей стране в далеком 1938 году этот яркий, динамичный вид спорта объединяет огромное количество людей по всей планете. Самбо развивается на любительском и профессиональном уровне практически во всех регионах России, популярностью среди детей и молодежи пользуются проекты "Самбо - в школу" и "Самбо - в вузы". Ежегодное проведение Всероссийского дня самбо способствует дальнейшему развитию этого вида единоборств и привлечению детей и взрослых к занятиям физической культурой и спортом", - сказал Матыцин.

Министр спорта также отметил значимость возможного включения самбо в олимпийскую семью. "В июле этого года на 138-й сессии МОК Международная федерация самбо получила постоянное признание. Это событие большой значимости для всей спортивной семьи, и мы надеемся скоро увидеть самбо в программе Олимпийских игр. Тем более что наша национальная сборная по самбо является лидером на международной арене и радует нас высокими результатами", - добавил он.

Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

Теги
Летние неолимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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