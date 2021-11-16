Решение по обязательному введению Fan ID на соревнованиях будет принимать правительство РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ будет принимать решение, на каких спортивных соревнованиях обязательно должен быть введен паспорт болельщика (Fan ID), в зависимости от уровня мероприятия и его особенностей. Об этом на пленарном заседании в Госдуме сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика.

"Правительство понимает, что клубы не могут позволить себе подобные расходы, поэтому расходы на обеспечение безопасности - как основная функция государства - возлагаются на федеральный бюджет. Второе - именно правительство будет принимать решение по определению спортивных мероприятий, где идентификация будет являться обязательной, - сказал Федоров. - Это будет зависеть от уровня мероприятия и его особенностей. Не все спортивные соревнования будут подходить под необходимость обязательной идентификации, это будет в исключительных случаях, когда это связано с массовым посещением и требуется повышенный уровень безопасности".