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Футбол в России

Российский футбольный союз снял запрет с "Ростова" на регистрацию новых игроков

Запрет был наложен из-за долгов перед бывшим защитником команды Арсением Логашовым

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла запрет с "Ростова" на регистрацию новых игроков, который был наложен на клуб из-за долгов перед бывшим защитником команды Арсением Логашовым. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет был наложен на "Ростов" 11 ноября. Логашов выступал за клуб с 2018 по 2021 год. В настоящее время он является игроком краснодарской "Кубани".

"Ростов" после 14 туров набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем туре команда из Ростова-на-Дону 21 ноября примет "Уфу".

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