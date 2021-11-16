Омские власти планируют провести капитальный ремонт аварийного СКК имени Блинова

ОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области намерены провести капитальный ремонт одного из крупнейших спортивных сооружений Омска - спортивно-концертного комплекса (СКК) им. Виктора Блинова, из-за аварийного состояния которого в здании с 2018 года закрыты ледовая арена и трибуны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального Минспорта.

"Для Омской области это очень важный объект, - цитирует пресс-служба замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивана Колесника. - Перед нами стоит задача сохранить его в первозданном виде, ведь это - один из символов Омска. По завершении разработки проектно-сметной документации мы намерены подавать заявку в Москву и претендовать на получение федеральных денег на проведение капитального ремонта. После капитального ремонта СКК имени Виктора Блинова может стать домашней ареной для многих наших игровых команд, также здесь можно будет проводить крупные турниры всероссийского и мирового уровней. И, конечно, здесь традиционно могут проходить концерты известных исполнителей".

Власти региона уже провели торги по разработке проектно-сметной документации, которую выиграла компания "Краснодарэлектростроймонтаж". "После осмотра СКК имени Блинова было принято предварительное решение сохранить внешний архитектурный облик здания, осуществив его внутренний капитальный ремонт с полной заменой стен, потолков и инженерных сетей. Разработка проектно-сметной документации займет полгода", - отметили в министерстве.

Спортивно-культурный комплекс имени Блинова был возведен в 1986 году и вплоть до открытия "Арены-Омск" в 2007 году был главной базой хоккейного клуба "Авангард". Площадь дворца - 31 тыс. кв. м, ледового поля - 1,8 тыс. кв. м, вместимость - 5,5 тыс. зрителей. После строительства "Арены-Омск" СКК был базой волейбольных команд "Омичка" и "Омичка-2", в комплексе работали десятки секций по шорт-треку, аэробике, тхэквондо, а также "Ледовый клуб Ирины Родниной".

После закрытия ледовой арены в здании спорткомплекса проводились ярмарки, работали специализированные магазины по продаже спортивной экипировки. В начале июня 2020 года по требованию прокуратуры деятельность спорткомплекса была приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности.