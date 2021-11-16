Сборная России обыграла команду Фарерских островов в отборе на юношеский чемпионат Европы

ТАСС, 16 ноября. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Фарерских островов со счетом 5:0 в третьем матче отборочного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Греции.

Забитыми мячами отметились Эдуард Багринцев (5-я минута), Сергей Пиняев (71, 79), Ярослав Гладышев (84) и Иван Савицкий (90+4).

Российские футболисты досрочно обеспечили себе первое место в группе 2 и выход в элитный раунд отборочного турнира, обыграв в стартовых матчах греков (1:0) и немцев (3:1). В другом матче группы 2 сборная Германии сыграла вничью с командой Греции со счетом 1:1 и также вышла в элитный раунд отбора.

Элитный отборочный раунд пройдет весной 2022 года, команды будут разделены на семь групп, победители квартетов отправятся на чемпионат Европы, автоматическую путевку в эту стадию отбора получила первая сборная рейтинга - команда Португалии.

Чемпионат Европы состоится с 20 июля по 2 августа в Словакии. Словацкие футболисты выступят на европейском первенстве на правах хозяев турнира.