Чемпион мира по хоккею в составе сборной Канады Фанёф завершил карьеру

ТАСС, 16 ноября. Чемпион мира по хоккею 2007 года канадский защитник Дион Фанёф завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто".
Фанёфу 36 лет. В 2003 году он был выбран на драфте НХЛ под общим девятым номером клубом "Калгари", за который выступал с 2005 по 2010 год. Также защитник играл за "Торонто", "Оттаву" и "Лос-Анджелес". В НХЛ Фанёф провел 1 048 игр, в которых забросил 137 шайб и сделал 357 результативных передач.
Congratulations Dion on a great NHL career.— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) November 16, 2021
Thank you for your years of service as captain and for your exemplary contributions to the community. #LeafsForever pic.twitter.com/HOn5lLoEqf
В сезоне-2005/06 Фанёф был номинирован на приз лучшему новичку чемпионата, но проиграл Александру Овечкину. Канадский защитник трижды принимал участие в Матче звезд НХЛ.
В составе сборной Канады Фанёф становился чемпионом мира 2007 года, тот турнир проходил в Москве и Мытищах. Также в его активе золото и серебро молодежных чемпионатов мира.