Чемпион мира по хоккею в составе сборной Канады Фанёф завершил карьеру

ТАСС, 16 ноября. Чемпион мира по хоккею 2007 года канадский защитник Дион Фанёф завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто".

Фанёфу 36 лет. В 2003 году он был выбран на драфте НХЛ под общим девятым номером клубом "Калгари", за который выступал с 2005 по 2010 год. Также защитник играл за "Торонто", "Оттаву" и "Лос-Анджелес". В НХЛ Фанёф провел 1 048 игр, в которых забросил 137 шайб и сделал 357 результативных передач.