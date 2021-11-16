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НХЛ

Чемпион мира по хоккею в составе сборной Канады Фанёф завершил карьеру

Защитник провел 1 048 матчей в Национальной хоккейной лиге
Дион Фанёф AP Photo/David Zalubowski
Описание
Дион Фанёф
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 16 ноября. Чемпион мира по хоккею 2007 года канадский защитник Дион Фанёф завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто".

Фанёфу 36 лет. В 2003 году он был выбран на драфте НХЛ под общим девятым номером клубом "Калгари", за который выступал с 2005 по 2010 год. Также защитник играл за "Торонто", "Оттаву" и "Лос-Анджелес". В НХЛ Фанёф провел 1 048 игр, в которых забросил 137 шайб и сделал 357 результативных передач.

В сезоне-2005/06 Фанёф был номинирован на приз лучшему новичку чемпионата, но проиграл Александру Овечкину. Канадский защитник трижды принимал участие в Матче звезд НХЛ.

В составе сборной Канады Фанёф становился чемпионом мира 2007 года, тот турнир проходил в Москве и Мытищах. Также в его активе золото и серебро молодежных чемпионатов мира.

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