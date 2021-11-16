Два предсезонных матча НБА пройдут в Абу-Даби в 2022 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Два предсезонных матча клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в октябре 2022 года пройдут в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили во внешней пресс-службе Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Об участниках матчей будет объявлено позже. Отмечается, что НБА и Департамент культуры и туризма Абу-Даби договорились о многолетнем партнерстве.

"Проведение игр и мероприятий НБА в Абу-Даби основывается на нашей приверженности развитию баскетбола во всем мире. Посредством этого партнерства мы предоставим болельщикам в ОАЭ подлинный опыт НБА и поддержим развитие баскетбола в регионе, предоставив больше возможностей мальчикам и девочкам учиться и играть в эту игру. Абу-Даби - это динамичный мультикультурный центр с большим опытом в проведении спортивных мероприятий мирового уровня", - сказал заместитель комиссара НБА Марк Татум.

"Благодаря партнерству с НБА Абу-Даби укрепит позиции международного центра для большого спорта, - прокомментировал председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммед Халифа Аль Мубарак. - В течение года в эмирате пройдет масса увлекательных спортивных и развлекательных мероприятий, которые помогут гостям Абу-Даби открыть столицу ОАЭ с новой стороны. Я уверен, что партнерство с НБА положительно повлияет не только на туристический сектор, но и на развитие молодежи и будущих поколений в ОАЭ. Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать игроков и болельщиков НБА со всего мира".

Последний раз выставочные матчи НБА проходили за пределами Северной Америки в 2019 году в Индии, Китае и Японии. В 2020 году "Милуоки" и "Шарлотт" провели встречу регулярного чемпионата НБА в Париже.