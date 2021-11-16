"Ак Барс" обыграл "Спартак", Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ

Главным тренером "Ак Барса" является Дмитрий Квартальнов. В составе "Спартака" участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку "Ак Барса" на игру, но на льду не появлялся.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

500 ПОБЕД Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который добрался до этой мощной отметки pic.twitter.com/bhLpYW8ml4

Квартальнов одержал 500-ю победу в качестве тренера в КХЛ. Он стал первым тренером в истории лиги, который добился такого результата. Специалист возглавляет "Ак Барс" с 2019 года, ранее Квартальнов тренировал череповецкую "Северсталь", новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" в гостях обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:0. "Сочи" на своей площадке был сильнее "Барыса" из Нур-Султана (5:2).

"Ак Барс" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, в 29 играх казанцы набрали 38 очков. "Спартак" идет восьмым на Западе, подопечные Бориса Миронова набрали 30 очков в 29 матчах. В следующем матче "Ак Барс" в Риге сыграет с местным "Динамо" 18 ноября, "Спартак" в этот же день дома встретится с "Барысом".