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КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Спартак", Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой казанской команды со счетом 1:0
Главный тренер хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрий Квартальнов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрий Квартальнов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Шайбу на 15-й минуте забросил Никита Дыняк.

Главным тренером "Ак Барса" является Дмитрий Квартальнов. В составе "Спартака" участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку "Ак Барса" на игру, но на льду не появлялся.

Квартальнов одержал 500-ю победу в качестве тренера в КХЛ. Он стал первым тренером в истории лиги, который добился такого результата. Специалист возглавляет "Ак Барс" с 2019 года, ранее Квартальнов тренировал череповецкую "Северсталь", новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" в гостях обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:0. "Сочи" на своей площадке был сильнее "Барыса" из Нур-Султана (5:2).

"Ак Барс" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, в 29 играх казанцы набрали 38 очков. "Спартак" идет восьмым на Западе, подопечные Бориса Миронова набрали 30 очков в 29 матчах. В следующем матче "Ак Барс" в Риге сыграет с местным "Динамо" 18 ноября, "Спартак" в этот же день дома встретится с "Барысом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит28133222691-7240
2СКА27131332587-6039
3ЦСКА28114301965-5737
4Динамо М281710001095-6936
5Северсталь27113221862-5935
6Локомотив28131032978-6833
7Динамо Мн271140021082-8432
8Спартак29950111367-7130
9Торпедо281210211273-6829
10Динамо Р27910321256-8325
11Сочи29721311565-8324
12Витязь28601441372-9022
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург28182301499-6247
2Трактор30143511694-7446
3Салават Юлаев29162111885-5740
4Ак Барс29122304866-6538
5Авангард281411011177-6533
6Сибирь281102031254-6029
7Автомобилист28921321194-8429
8Амур29524231361-7827
9Нефтехимик27821131271-7826
10Барыс28622221467-8824
11Куньлунь28601121861-10617
12Адмирал28501321750-9117

 

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