"Ак Барс" обыграл "Спартак", Квартальнов одержал 500-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".
Шайбу на 15-й минуте забросил Никита Дыняк.
Главным тренером "Ак Барса" является Дмитрий Квартальнов. В составе "Спартака" участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку "Ак Барса" на игру, но на льду не появлялся.
500 ПОБЕД— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 16, 2021
Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который добрался до этой мощной отметки pic.twitter.com/bhLpYW8ml4
Квартальнов одержал 500-ю победу в качестве тренера в КХЛ. Он стал первым тренером в истории лиги, который добился такого результата. Специалист возглавляет "Ак Барс" с 2019 года, ранее Квартальнов тренировал череповецкую "Северсталь", новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".
В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" в гостях обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:0. "Сочи" на своей площадке был сильнее "Барыса" из Нур-Султана (5:2).
"Ак Барс" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, в 29 играх казанцы набрали 38 очков. "Спартак" идет восьмым на Западе, подопечные Бориса Миронова набрали 30 очков в 29 матчах. В следующем матче "Ак Барс" в Риге сыграет с местным "Динамо" 18 ноября, "Спартак" в этот же день дома встретится с "Барысом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|28
|13
|3
|2
|2
|2
|6
|91-72
|40
|2
|СКА
|27
|13
|1
|3
|3
|2
|5
|87-60
|39
|3
|ЦСКА
|28
|11
|4
|3
|0
|1
|9
|65-57
|37
|4
|Динамо М
|28
|17
|1
|0
|0
|0
|10
|95-69
|36
|5
|Северсталь
|27
|11
|3
|2
|2
|1
|8
|62-59
|35
|6
|Локомотив
|28
|13
|1
|0
|3
|2
|9
|78-68
|33
|7
|Динамо Мн
|27
|11
|4
|0
|0
|2
|10
|82-84
|32
|8
|Спартак
|29
|9
|5
|0
|1
|1
|13
|67-71
|30
|9
|Торпедо
|28
|12
|1
|0
|2
|1
|12
|73-68
|29
|10
|Динамо Р
|27
|9
|1
|0
|3
|2
|12
|56-83
|25
|11
|Сочи
|29
|7
|2
|1
|3
|1
|15
|65-83
|24
|12
|Витязь
|28
|6
|0
|1
|4
|4
|13
|72-90
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|28
|18
|2
|3
|0
|1
|4
|99-62
|47
|2
|Трактор
|30
|14
|3
|5
|1
|1
|6
|94-74
|46
|3
|Салават Юлаев
|29
|16
|2
|1
|1
|1
|8
|85-57
|40
|4
|Ак Барс
|29
|12
|2
|3
|0
|4
|8
|66-65
|38
|5
|Авангард
|28
|14
|1
|1
|0
|1
|11
|77-65
|33
|6
|Сибирь
|28
|11
|0
|2
|0
|3
|12
|54-60
|29
|7
|Автомобилист
|28
|9
|2
|1
|3
|2
|11
|94-84
|29
|8
|Амур
|29
|5
|2
|4
|2
|3
|13
|61-78
|27
|9
|Нефтехимик
|27
|8
|2
|1
|1
|3
|12
|71-78
|26
|10
|Барыс
|28
|6
|2
|2
|2
|2
|14
|67-88
|24
|11
|Куньлунь
|28
|6
|0
|1
|1
|2
|18
|61-106
|17
|12
|Адмирал
|28
|5
|0
|1
|3
|2
|17
|50-91
|17