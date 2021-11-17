Сборная Нидерландов по футболу вышла на чемпионат мира 2022 года

ТАСС, 17 ноября. Сборная Нидерландов по футболу заняла первое место в группе G и напрямую вышла на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

В заключительном матче группового этапа нидерландские футболисты дома со счетом 2:0 обыграли команду Норвегии, второе место заняла сборная Турции, победившая в гостях черногорцев со счетом 2:1. Турецкие футболисты поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах. В другом матче группы G сборная Латвии на выезде обыграла команду Гибралтара (3:1).

В группе D сборная Франции победила команду Финляндии (2:0) и набрала 18 очков, заняв первое место. Вторыми стали украинцы (12), обыгравшие боснийцев (2:0), которые заняли четвертую строчку (7). На третьей позиции расположилась сборная Финляндии (11), последними стали представители Казахстана (3).

Группу E выиграла команда Бельгии (20), в последнем туре сыгравшая вничью со счетом 0:0 с занявшей второе место сборной Уэльса (15). Третьими стали чехи (14), в заключительной игре отбора на чемпионат мира они победили эстонцев (2:0), которые расположились на четвертой позиции (4). Последнее, пятое место заняла сборная Белоруссии (3).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании и Англии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.