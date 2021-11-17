Мугуруса обыграла Бадосу и вышла в финал Итогового турнира WTA

ТАСС, 17 ноября. Испанка Гарбинье Мугуруса победила соотечественницу Паулу Бадосу в полуфинальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Мугурусы, которая посеяна на турнире под шестым номером. Бадоса имела седьмой номер посева. На групповом этапе Мугурса и Бадоса одержали по две победы и потерпели по одному поражению. В финальном матче Мугуруса сыграет с победительницей встречи между эстонкой Анетт Контавейт (8) и представительницей Греции Марией Саккари (4).

Мугурусе 28 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA, в ее активе девять выигранных титулов. Испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017). В сентябре 2017 года Мугуруса стала первой ракеткой мира и пробыла на вершине рейтинга четыре недели. Бадосе 24 года, она занимает 10-ю строчку рейтинга WTA, в ее активе два титула под эгидой организации.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.