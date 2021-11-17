Синнер обыграл Хуркача в матче второго тура Итогового турнира ATP

ТАСС, 17 ноября. Итальянец Янник Синнер обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Синнера, который заменил на турнире своего соотечественника Маттео Берреттини, имевшего шестой номер посева, из-за травмы. Хуркач посеян на турнире под седьмым номером.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Синнером и Хуркачем в одной группе выступают представитель Германии Александр Зверев (3) и россиянин Даниил Медведев (2), уже вышедший в полуфинал. В другом квартете играют серб Новак Джокович (1), грек Стефанос Циципас (4), россиянин Андрей Рублев (5) и норвежец Каспер Рууд (8).

Синнеру 20 лет, он занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету пять титулов под эгидой организации. Хуркачу 24 года, он занимает 10-е место в рейтинг ATP, на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для Хуркача является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.