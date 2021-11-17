Аргентинские футболисты сыграли вничью с бразильцами в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 17 ноября. Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Бразилии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Встреча, прошедшая на стадионе "Бисентенарио" в Сан-Хуане, завершилась со счетом 0:0. Сборные Бразилии и Аргентины провели по 13 матчей в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года. Бразильцы занимают первое место в группе, набрав 35 очков, команда уже гарантировала себе участие в финальной части турнира. Аргентинцы идут вторыми с 29 очками.

Следующий матч отборочного раунда сборная Аргентины проведет 27 января в гостях против команды Чили, победа в этой встрече гарантирует аргентинцам выход на чемпионат мира. Бразильцы в тот же день встретится на выезде с эквадорцами.

Сборные Аргентины и Бразилии сыграли друг против друга в 109-й раз. На счету бразильцев 43 победы, аргентинцы выиграли 40 встреч, в 26 матчах победителя выявить не удалось.

Первая встреча сборных в отборочном раунде ЧМ-2022, состоявшаяся 5 сентября, была прервана через несколько минут после начала. Причиной остановки послужили вышедшие на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции.

Anvisa сообщило о нарушении игроками сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристианом Ромеро (оба - "Тоттенхэм") и Эмилиано Мартинесом ("Астон Вилла"), которые представляют клубы Английской премьер-лиги, а также футболистом "Астон Виллы" Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Как утверждается, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель.